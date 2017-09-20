Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче пятого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
Покер в составе каталонской команды оформил Лионель Месси, по одному голу забили Денис Суарес и Паулиньо, отличившиеся во втором матче подряд. Единственный мяч за гостей на счету Серхи Энрича.
«Барселона» набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» с 6 баллами в активе располагается на 13-й позиции.