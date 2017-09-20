Глава Карибского футбольного союза Деррик дисквалифицирован на шесть лет

Комитет по этике ФИФА дисквалифицировал на шесть лет президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика. Функционер, также также занимающий пост генерального секретаря Футбольной ассоциации Антигуа и Барбуды, признан виновным во взяточничестве, злоупотреблении своим положением, предоставлении и принятии подарков и других выгод, а также нецелевом использовании средств, сообщает ВВС. Также Деррик оштрафован на 30 тыс. швейцарских франков.
Чиновник занимал пост президента Карибского футбольного союза с мая 2012 года, сменив на этой должности представителя Тринидадана и Тобаго Джека Уорнера, которому в связи с обвинениями в коррупции было пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью.
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