Швейцарская прокуратура занимается расследованием 25 случаев коррупции в ФИФА

Швейцарская прокуратура подтвердила, что ведёт 25 расследований случаев коррупции, связанных с ФИФА и чемпионатами мира по футболу. Об этом сообщает AP News.
Генеральный прокурор Швейцарии Микаэль Лаубер не уточнил, какие именно дела расследуются, но назвал несколько персоналий, которыми занимается следствие — среди них бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, экс-генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке, а также глава организационного комитета Чемпионата мира в Германии 2006 года Франц Беккенбауэр.
Лаубер также занимается нарушениями в конкурсах на право принятия чемпионатов мира 2018 и 2022, выигранных, соответственно, Россией и Катаром. Прокурор заявил, что на данный момент получил сведения о 178 случаях транзакций, связанных с отмыванием денег.