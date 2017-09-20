Вальдано: приобрёл бы футболку Асенсио

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано адресовал слова похвалы полузащитнику команды Марко Асенсио. О футболисте сборной Испании в последнее время говорят достаточно часто.
«Если бы я купил футболку одного из игроков «Реала», то приобрёл бы футболку Асенсио. Мне нравится такой тип футболиста: он играет просто и с умом. Кроме того, Марко обладает сильным характером и ошибается очень редко в своих решениях. Асенсио – игрок, который действует исключительно точно», — приводит слова чемпиона мира 1986 года Marca.
Ранее Асенсио отметил, что до перехода в стан «сливочных» у него была возможность перейти в «Барселону».