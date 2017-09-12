Асенсио признался, что мог перейти в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио признался, что у него был вариант продолжения карьеры в «Барселоне» ещё до того, как он оказался в стане мадридской команды.
«У меня была возможность перейти в „Барселону“ до того, как я перешёл в „Реал“. Я горд выступать за такую команду. Не только из-за её названия, но и из-за того, что для меня сделали. Я люблю своих болельщиков, они просто великолепны», — цитирует хавбека Cope.
21-летний футболист выступает за «Реал» с 2015 года. Ранее он играл за «Мальорку» и «Эспаньол».
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