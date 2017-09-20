ЦСКА представил видео вокруг матча с «Ростовом»

ЦСКА на официальном канале в YouTube выложил видео вокруг матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).
На 30-й минуте Василий Березуцкий открыл счёт в матче, головой отправив мяч в ворота после подачи от Витиньо. В середине второй половины игры Витиньо удвоил преимущество «армейцев» и установил окончательный счёт встречи.
ЦСКА набрал 19 очков и вышел на 4-е место в таблице РФПЛ. «Ростов» (16) — пятый. Команда Леонида Кучука потерпела второе поражение в текущем сезоне, беспроигрышная серия «Ростова» длилась семь матчей.
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ЦСКА обыграл «Ростов» благодаря голам Василия Березуцкого и Витиньо