ЦСКА обыграл «Ростов» благодаря голам Василия Березуцкого и Витиньо

ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 30-й минуте Василий Березуцкий открыл счёт в матче, головой отправив мяч в ворота после подачи от Витиньо. В середине второй половины игры Витиньо удвоил преимущество «армейцев» и установил окончательный счёт встречи.
ЦСКА набрал 19 очков и вышел на третье место в таблице РФПЛ. «Ростов» (16) — пятый. Команда Леонида Кучука потерпела второе поражение в текущем сезоне, беспроигрышная серия «Ростова» длилась семь матчей.
Видео голов можно посмотреть в «Твиттере».