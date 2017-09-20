Матч с «Томью» станет для Жоаозиньо 200-м в футболке «Краснодара»

Матч 1/16 финала Кубка России с «Томью», который состоится 20 сентября, станет для полузащитника «Краснодара» Жоаозиньо 200-м в футболке «горожан». Об этом говорится на официальной странице краснодарской команды в «Твиттере». Отметим, что 28-летний футболист выведет «Краснодар» на поле в роли капитана.
Жоаозиньо играет за «Краснодар» с 2011 года, куда перешёл из «Левски». С тех пор полузащитник появился на поле 199 раз, забил 38 голов и отдал 60 результативных передач.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Краснодар». Начало – в 15:00 мск.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице «Краснодара» в «Твиттере».