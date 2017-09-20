«Брайтон» выкупил у «Ньюкасла» трансфер Крула

Вратарь Тим Крул стал на постоянной основе игроком новичка английской Премьер-лиги — «Брайтон энд Хоув Альбион». 29-летний голландец выкуплен у «Ньюкасл Юнайтед», с клубом игрок подписал однолетнее соглашение. Об этом информирует официальный сайт клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».
Крул первоначально был арендован у «Ньюкасл Юнайтед» в августе этого года до окончания сезона. Голкипер перешёл в стан «сорок» летом 2005 года.
После пяти туров «Брайтон энд Хоув Альбион» занимает 16-е место в таблице английской Премьер-лиги.