Маминов: «Тюмень» в матче с «Тосно» на ничью точно наиграла

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России с «Тосно» (1:2).
«К сожалению, результат оказался отрицательным. Но качеством игры я доволен. Начинает получаться то, о чём мы говорим с ребятами на предматчевой установке. Были подходы к воротам «Тосно», создавались моменты. Вообще поединок с командой Премьер-Лиги получился интересным. «Тюмень» подвела реализации, да и на концовку не хватило сил. В первом тайме также не хватило хладнокровия. Я благодарен футболистам за матч, в нашей картинке игры наметился сдвиг. С «Тосно» нам не повезло. На ничью мы точно наиграли», — приводит слова Маминова клубная пресс-служба.
«Тосно» выиграл у «Тюмени» и вышел в 1/8 финала Кубка России