Трошечкин: практически все команды РФПЛ испытали проблемы в Кубке России

Полузащитник «Тосно» Александр Трошечкин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Тюменью» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Получился тяжёлый кубковый матч. Типичный для такого турнира. Команда из лиги, которая ниже рангом, пытается доказать, что она как минимум не слабее соперника. У нас получалось не всё из того, что планировали. У них было несколько неплохих моментов, которые они не реализовали. Но и мы в первом тайме использовали не все свои возможности, поэтому все вопросы о победители могли снять раньше.
Вообще если посмотреть другие матчи на этой стадии, то видно, что практически все команды Премьер-Лиги испытывали большие проблемы. Поэтому главное, что мы довели игру до победы. Несмотря на то что игровой практики у меня в последнее время было немного, могу сказать, что физически чувствовал себя хорошо. Стараюсь держать себя в оптимальной форме вне зависимости от игрового времени", — рассказал Трошечкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Галине Козловой.
В прошлом сезоне 21-летний Трошечкин был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ.