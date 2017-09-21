Полузащитник Лаллана провёл первую тренировку по индивидуальной программе

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана, который продолжает восстановление после травмы, сегодня впервые после повреждения бедра провёл тренировку на поле по индивидуальной программе. Об этом сообщила пресс-служба английской команды.
В начале августа главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что Лаллана пропустит несколько месяцев из-за травмы бедра, полученной 2 августа в финальном матче «Ауди Кап» с «Атлетико» (1:1, 4:5 по пенальти).
В прошлом сезоне хавбек провёл в АПЛ 31 матч, забил восемь мячей и сделал семь передач.
Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана из-за травмы пропустит несколько месяцев