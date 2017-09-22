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Слуцкий: «Халл» не побеждал на выезде больше года, хотим исправить это

22 сентября 2017, пятница. 13:53 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 9-го тура Чемпионшипа с «Редингом», который состоится 23 сентября. «Тигры» не побеждали на протяжении трёх встреч и Слуцкий считает, что его команде не хватает удачи.

«Наша проблема не в тактике или составе. В каждом матче у нас был шанс выиграть. В матче с «Редингом» будет так же. Это будет непростой матч, в котором всё может решить один момент.

В физическом плане команда готова хорошо. Нам нужно немного удачи. В каждом матче, будь то «Сандерленд» или «Фулхэм», мы могли выиграть. Мы продолжим работать, чтобы добиться положительного результата, который заслуживаем.

Для меня важен баланс. Если вы думаете только об обороне, вы слабее в атаке, и наоборот. Чемпионшип – непредсказуемая лига, особенно в матчах с аутсайдерами, которые играют дома. «Халл» не побеждал на выезде больше года. Надеюсь, мы исправим эту традицию.

Я всё ещё позитивно настроен, а как иначе? Я управляю ситуацией в команде. Понятно, что когда нет результата, поддерживать хорошее настроение тяжело. Нужно продолжать усердно работать. Все понимают ситуацию и пытаются изменить её к лучшему», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

Последний раз «Халл Сити» выигрывал на выезде 20 августа 2016 года, во втором туре Премьер-лиги с «Суонси Сити» (2:0).

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Источник: Hull Daily Mail Сообщить об ошибке
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ФК Рединг Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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