Шаваев: несмотря на счёт, для «Амкара» матч с «Факелом» был непростым

Полузащитник «Амкара» Алихан Шаваев прокомментировал победу своей команды над «Факелом» (4:0) в 1/16 финала Кубка России.
«Мне давно не приходилось играть с первых минут, хотя понятно, что выходить в стартовом составе — это цель для любого футболиста. Но я много пропустил из-за травмы, поэтому в первые минуты испытывал немного забытое чувство „основы“. Это приятная ответственность, старался не подвести тренеров, партнёров, болельщиков.
Оценивать мою игру должен тренерский штаб, я же могу сказать, что редко бываю полностью доволен собой, практически всегда могу найти у себя ошибки, анализируя что и как делал на поле. Что касается итогового счёта в этом матче, то он не должен вводить в заблуждение — была непростая игра. Вообще счёт не всегда отражает саму игру — мы уступили ЦСКА и «Зениту» в чемпионате, но были уверены, что на правильном пути. И следующие матчи с «Локомотивом» и «Факелом» подтвердили это. Здорово, что мы смогли порадовать болельщиков и выйти в следующий раунд. Тем более мы видим, сколько неприятностей клубы из ФНЛ доставили командам РФПЛ в 1/16 финала. Теперь мы должны еще больше работать и готовиться к следующим играм", — рассказал Шаваев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
В 1/8 финала «Амкар» сыграет против «Ростова». Матч состоится 25 октября.