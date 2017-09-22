Буффон, Навас и Нойер — кандидаты ФИФА на звание лучшего вратаря 2017 года

ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего голкипера 2017 года. Как сообщает официальный «твиттер» Международной федерации футбола, ими стали Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал») и Мануэль Нойер («Бавария»)
Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.