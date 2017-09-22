Кудряшов: наверное, нахожусь на пике, 30 лет — лучшее время для футболиста

Защитник «Рубина» Фёдор Кудряшов рассказал, что чувствует себя на пике в игровом плане и сделает всё возможное, чтобы в составе сборной России выступить на ЧМ-2018.
«Почувствовал, что стал играть и лучше, и дисциплинированнее, начал контролировать себя в плане эмоций. Вышел на такой уровень, который позволил мне попасть в сборную России. Буду прикладывать все усилия, чтобы попасть в итоговую заявку на чемпионат мира — 2018. Такое бывает раз в жизни. Сыграть за свою сборную на домашнем чемпионате мира — мечта каждого футболиста.
Иногда смотришь на дату рождения других ребят и понимаешь, что между нами разница 10, а то и 12 лет. Есть игроки, которые только начинают путь, а я — не скажу, что заканчиваю, но, наверное, нахожусь на пике. Думаю, 30 лет — лучшее время для футболиста», — заявил Кудряшов в интервью программе «Звёзды Премьер-Лиги».