Рахимов: Смолов и Кокорин не понимали, что проходит время и талант можно потерять

Известный российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего в воскресенье матча 11-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит», а также высказал мнение о прогрессе нападающего «быков» Фёдора Смолова и форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина.
«Думаю, счёт в матче „Краснодар“ — »Зенит" будет 1:1, забьют Смолов и Кокорин. Это молодые талантливые ребята, к которым сразу было приковано повышенное внимание. По молодости они не понимали, что проходит время и талант можно потерять. Уверен, каждый тренер всё это им объяснял, но игрок сам должен сделать выводы. Исходя из того, что мы видим в последнее время, я думаю, что и Смолов, и Кокорин пришли к этому сами. Потерянное время не вернёшь, и о том, что оно потеряно, они будут говорить после окончания карьеры. Раньше надо было делать выводы. Но очень хорошо, что они к этому пришли и понимают: время уходит. Они стали в этом плане умнее.
То, что сейчас Кокорин стал делать в «Зените», — это и заслуга Манчини. Обратите внимание, сколько он отрабатывает в обороне, возвращается назад, чего не было раньше. В своё время я понимал, что Саша — тот футболист, который останется в определённой зоне, если его отрежешь. Сейчас видишь, что он возвращается назад, и удивляешься объёму выполняемой работы и тому, как этот игрок выходит из обороны. Кокорин использует свои лучшие качества, которые всегда были при нём, то есть скорость, дриблинг", — заявил Рахимов в эфире программы «Все на футбол».