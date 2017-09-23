Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, получивший повреждение колена в матче третьего раунда Кубка лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:1), 22 сентября вернулся к тренировкам.
Как сообщает официальный сайт «горожан», вчера Гюндоган работал с товарищами по команде в рамках подготовки к шестому туру английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».
У 26-летнего Гюндогана после матча, состоявшегося 20 сентября, было диагностировано растяжение связок колена, но серьёзного повреждения обнаружено не было.
Матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 23 сентября, на стадионе «Этихад», начало — в 17:00 мск.
Гюндоган, получивший травму в матче с «Вест Бромвичем», вернулся к тренировкам
Фото: https://twitter.com/ManCity
Полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган избежал серьёзной травмы