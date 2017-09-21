Полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган избежал серьёзной травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, получивший травму колена в матче 3-го раунда Кубка лиги с «Вест Бромвич Альбион» (2:1) в среду, сегодня прошёл обследование.
Как сообщает официальный сайт «горожан», у 26-летнего Гюндогана растяжение связок колена, но серьёзного повреждения обнаружено не было.
«Манчестер Сити» не называет точных сроков отсутствия Гюндогана, но ожидается, что в ближайшие дни он вернётся к тренировкам.
Для немецкого полузащитника, который ранее из-за разрыва крестообразных связок пропустил девять месяцев, это была всего вторая игра за клуб в нынешнем сезоне.
Гвардиола: не думаю, что Гюндоган получил серьёзную травму