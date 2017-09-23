Гамула: при Бердыеве конфликт Кавани и Неймара был бы исключён

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула выразил мнение, что при наставнике Курбане Бердыеве, который ныне работает в «Рубине», конфликты на поле между двумя нападающими «ПСЖ» Эдинсоном Кавани и Неймаром были бы невозможны.
Во время матча шестого тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) Неймар и Кавани несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. В европейских СМИ появлялась информация о стычке бразильца и уругвайца после встречи в раздевалке, которая едва не переросла в драку.
«Тут ведь ситуация достаточно ясная. Во всех клубах есть штатный пенальтист. На тренировках отрабатываются все стандартные положения. Каждый знает свою роль. А когда такие звёзды… тот схватил мяч, этот схватил мяч. Не красит. Ой, не красит. Какой бы ты не был известный, всё равно должен выполнять указания тренера. Эмери – сильный специалист. У нас Артём про него высказался, но это так, с юмором. Дзюба точно не хотел никого обидеть. Вы же его знаете. Максимум за косичку дёрнет.
Думаю, что Кавани и Неймар разберутся между собой. У богатых свои привычки. Просто должна быть субординация и уважение к болельщикам, чтобы не устраивать балаган. Такое жёстко должно пресекаться. При Бердыеве подобного не случалось. У него такие тренировки, что все выполняют свои движения. Курбан Бекиевич может и занятие остановить, чтобы чётко втолковать человеку. Так что в официальных матчах у него эти ситуации просто исключены. А если кто-то выкинет фортель, то пожалеет. Сильно пожалеет», — сказал Гамула.