«Атлетико» обыграл «Севилью» и вышел на второе место в таблице Примеры

В матче шестого тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Севилью» и победил со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Янник Феррейра-Карраско и Антуан Гризманн. Таким образом, «матрасники» одержали третью подряд победу в Примере и продолжили свою серию без поражений в чемпионате, а «Севилья» проиграла впервые в сезоне.
Полузащитник Габи вышел в стартовом составе «Атлетико», записав в актив свой 400-й матч в Примере.
«Атлетико» (14 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Севилья» (13) находится на третьей строчке.
«Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.
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