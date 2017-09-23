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«Атлетико» обыграл «Севилью» и вышел на второе место в таблице Примеры

23 сентября 2017, суббота. 15:52 Футбол

В матче шестого тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Севилью» и победил со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Янник Феррейра-Карраско и Антуан Гризманн. Таким образом, «матрасники» одержали третью подряд победу в Примере и продолжили свою серию без поражений в чемпионате, а «Севилья» проиграла впервые в сезоне.

Полузащитник Габи вышел в стартовом составе «Атлетико», записав в актив свой 400-й матч в Примере.

«Атлетико» (14 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Севилья» (13) находится на третьей строчке.

«Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

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Испания - Примера. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 – Феррейра-Карраско – 46, 2:0 – Гризманн – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Севилья ФК Спартак
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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