РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему нападающему сезона

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Российская Премьер-Лига представила шорт-лист претендентов на награду лучшему нападающему сезона-2023/2024.

В число номинантов на награду вошли иностранные нападающие: Джон Кордоба из «Краснодара», Мирлинд Даку из «Рубина», Бителло из московского «Динамо», Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА и Матео Кассьерра, представляющий санкт-петербургский «Зенит».

Также в шорт-лист РПЛ вошли российские атакующие игроки: Максим Глушенков из «Локомотива», Егор Голенков из «Ростова», ещё один представитель «Динамо» Константин Тюкавин, форвард ЦСКА Фёдор Чалов и нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Отметим, колумбийские форварды Кассьерра и Кордоба лидируют в списке бомбардиров нынешнего сезона. На данный момент у форвардов 16 и 14 голов соответственно. Тройку замыкает Тюкавин, забивший 13 мячей.

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