Сергей Ташуев объяснил свой уход из «Краснодара» 14-летней давности

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос об уходе из «Краснодара» в 2010-м году после одного сезона в команде.

«Через год расстались (в 2010 году Ташуев оставил пост тренера «Краснодара». — Прим. «Чемпионата»). Я перегнул палку. Галицкий дал мне карт-бланш, но у меня не было опыта работы с олигархами, до этого сотрудничал только с бюджетниками. Рубил с плеча. Мне очень жаль, что так получилось: команда, шедшая в зоне вылета Первой лиги, поднялась наверх, показывала шикарный футбол. С другой стороны, чего жалеть? Это память, сейчас у меня прекрасные отношения с Галицким и с гендиректором «Краснодара» Владимиром Хашигом», — сказал Ташуев.

Напомним, об уходе Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам. В «Краснодаре» Ташуев работал с ноября 2009-го по декабрь 2010 года.

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