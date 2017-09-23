Ди Франческо: теперь игроки «Ромы» сильнее верят в меня

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился впечатлениями от победы над «Удинезе» в матче шестого тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
«То, что меня интересует наряду с победой, — уверенность игроков в том, что я им предлагаю и о чём прошу их. Я увидел отличное движение в исполнении команды. Жаль, что мы пропустили в концовке, но это не главное. Я не могу не быть довольным своей командой.
Слишком рано делать выводы, но теперь команда сильнее верит в меня, я вижу больше желания делать то, что я прошу. Игроки готовы жертвовать собой ради команды», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.
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