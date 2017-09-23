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Кадиев: «Спартак» привыкает, что ему помогают, моё мнение — пенальти натянули

23 сентября 2017, суббота. 21:16 Футбол

Президент «Анжи» Осман Кадиев поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.

«Практически победили? Да ладно. Победили — это когда 2:1. Расстроен ли я? Это футбол. Какая разница, со „Спартаком“ или „Зенитом“, — три очка они и есть три очка.

Судейство? «Спартак» не нуждается в такой помощи. Натянули пенальти — это мое субъективное мнение.

Когда судья поднял флажок, офсайда не было. «Спартак» привыкает, что ему помогают. Но так нельзя. Не хотел бы, чтобы судьи так работали. Судить нужно то, что есть: и против, и за», — сказал Кадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Спартак Виталий Мешков Осман Кадиев Футбольное судейство
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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