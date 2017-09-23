Яковлев: не виноват, что Джано меньше меня по объёму, я его не трогал

Форвард «Анжи» Павел Яковлев выразил сомнение в правильности назначения пенальти в ходе выездного матча 11-го тура РФПЛ со «Спартаком».
На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Арбитр Виталий Мешков сразу же указал на «точку».
«Борьба была. Я не виноват, что соперник меньше меня по объёму. Всё нормально было, я его не трогал. Не знаю, почему судья свистнул. Возникают вопросы», — сказал игрок в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи». Закончился первый тайм, хозяева впереди — 1:0.
Видео эпизода доступно в «твиттере» РФПЛ.