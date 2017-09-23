Гол Жулиано помог «Фенербахче» одолеть «Бешикташ», Нету получил красную карточку

«Фенербахче» обыграл «Бешикташ» в матче шестого тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
У «Фенербахче» голами с пенальти отличились экс-игрок «Зенита» Виктор Жулиано и голландский форвард Винсент Янссен. В составе «Бешикташа» единственный мяч на счету Райана Бабеля. Кроме того, зрители увидели целых пять красных карточек — у хозяев были удалены арендованный у «Зенита» Луиш Нету и Исмаил Кейбаши, у гостей — Рикарду Куарежма, Атиба Хатчинсон и Огузхан Озьякуп.
«Фенербахче» набрал 11 очков и занимает третье место в таблице турецкого чемпионата, «Бешикташ» (13) идёт на второй позиции.