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Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Жирону» и закрепиться на 1-м месте

23 сентября 2017, суббота. 23:35 Футбол

«Барселона» выиграла у «Жироны» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи » и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

На 17-й минуте Лионель Месси с углового сделал диагональный навес на дальний край штрафной на Хорди Альбу, который с лёта нанёс удар, угодивший в ногу Франсиско Адаю, от которой мяч отскочил в угол ворот «Жироны».

В дебюте второго тайма Алейкс Видаль справа прорвался к лицевой и пяткой сделал прострел на Луиса Суареса, который успел пробить, а Горка Ираисос срезал мяч в свои ворота. На 69-й минуте Суарес выскочил на очередной заброс, избежав офсайда, и затем пробил мимо Ираисоса в ближний угол ворот.

«Барселона» с 18 очками занимает первое место в таблице. «Жирона» (5) — 16-я.

Испания - Примера. 6-й тур
23 сентября 2017, суббота. 21:45 МСК
Жирона
Жирона
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 – Адай – 17 (автогол), 0:2 – Ираисос – 48 (автогол), 0:3 – Суарес – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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