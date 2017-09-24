Игроки «Баварии» посетили «Октоберфест»

Футболисты и главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти посетили традиционный пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене. Чемпионы Германии позволили себе расслабиться за бокалом пива после встречи с «Вольфсбургом» в шестом туре Бундеслиги, которая завершилась со счётом 2:2.
Свой следующий матч баварцы проведут 27 сентября и встретятся с «ПСЖ» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в столице Франции, эта игра начнётся в 21:45 мск.
Фотографии игроков «Баварии» на ежегодном фестивале можно посмотреть в клубном «твиттере» мюнхенцев.
«Бавария» на своём поле упустила победу над «Вольфсбургом», ведя со счётом 2:0