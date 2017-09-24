Нападающему «Наполи» Милику может понадобиться операция

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, получивший травму колена в матче шестого тура итальянской серии A с командой СПАЛ (3:2), сегодня утром, 24 сентября, прошёл медицинские тесты, показавшие, что польскому форварду может понадобиться операция.
Завтра Милик пройдёт медосмотр в римской клинике «Вилла Стюарт». Об этом сообщает официальный «твиттер» неаполитанского клуба.
Напомним, осенью прошлого года 23-летний нападающий получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустил четыре месяца.
В нынешнем сезоне Милик провёл на «Наполи» три матча в итальянском чемпионате и забил один мяч.
Нападающий «Наполи» Милик получил травму колена в матче со СПАЛ