Платини: конкуренция в Серии А улучшилась, «Юве» не доминирует так, как раньше

Бывший футболист «Ювентуса» Мишель Платини выразил мнение, что в текущем сезоне Серии А уровень конкуренции выше, чем был раньше.
«Уровень конкуренции в Серии А улучшился. «Ювентус» уже не доминирует так, как раньше. «Интер» и «Милан» вложили значительные средства во время летнего трансферного окна, также не стоит забывать про «Рому» и «Наполи», — цитирует Платини Football Italia со ссылкой на интервью француза телеканалу beIN Sports.
Напомним, последние шесть чемпионатов Италии выиграл «Ювентус».
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