«Уфа» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Нефтяник» сегодня, 24 сентября.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Арсенал». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.