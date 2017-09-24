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Джеррард: «Ливерпуль» должен молиться, чтобы удержать в клубе Коутиньо

24 сентября 2017, воскресенье. 15:38 Футбол

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о хавбеке команды Филиппе Коутиньо и шансах на то, что он останется в мерсисайдском клубе.

«Как сохранить в «Ливерпуле» Коутиньо? Молиться. Филиппе является южноамериканцем, он мечтает отправиться в «Барселону». Думаю, ключевым вопросом в этой ситуации является то, попробует ли «Барселона» его снова приобрести или она этого не сделает, расстроившись сорвавшемуся трансферу в прошлый раз. Нет сомнений, что «Ливерпуль» хочет оставить у себя Коутиньо надолго. В клубе его любят.

Коутиньо создаёт на поле гениальные моменты. Он является игроком мирового уровня. «Барселона» за такие деньги не попыталась бы приобретать футболиста, если бы он был не мирового уровня. «Ливерпулю» нужно попытаться удерживать Филиппе настолько долго, насколько это возможно. С Коутиньо и Мане в строю команда становится одной из самых интересных в Премьер-лиге», — цитирует Джеррарда Goal.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Барселона Садио Мане Стивен Джеррард Филиппе Коутиньо Трансферы
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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