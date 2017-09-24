Божович: не знаю, как «Арсенал» проиграл «Уфе». Очень обидно

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Хозяева одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нигерийского нападающего Сильвестра Игбуна на 77-й минуте.
«Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно. Трудно сказать, почему не удалось реализовать моменты. Где-то не фартило, попали в штангу. Футбол такая игра: если ты не забиваешь, тогда пропускаешь», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
«Уфа» обыграла тульский «Арсенал», прервав серию из шести матчей без побед