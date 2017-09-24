«Уфа» обыграла тульский «Арсенал», прервав серию из шести матчей без побед

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 77-й минуте записал на свой счёт нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Таким образом, «Уфа» прервала свою серию из шести матчей без побед в РФПЛ. До сегодняшнего дня уфимцы в последний раз побеждали на своём поле «Ахмат» (3:2) в матче 4-го тура, который состоялся 5 августа.
«Уфа» (13 очков) располагается на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (11) находится на 11-й строчке.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.