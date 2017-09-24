Сёмин: когда-то и «Локомотиву» должно было достаться немножко удачи

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ, которая была одержана благодаря голу нападающего Антонио Эдера в концовке игры.
«Можно сказать, что был равный матч высокого уровня. Мы воспользовались своей ситуацией и забили гол. Когда-то и нам должно было достаться немножко удачи. При этом мы играли хорошо. Я благодарен игрокам за самоотдачу. Давление от «Ростова» было очень мощное», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
Гол Эдера на 93-й минуте принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»