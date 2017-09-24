Ингасон: показалось, что в момент гола «Ростову» Эдер был в офсайде

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Жёлто-синие не смогли победить в пятом матче турнира подряд.
«Мы очень разочарованы, потому что пропустили на последней минуте. Команда отдала все силы игре, и нам жаль, что в этом матче не удалось заработать очков.
Показалось, что в момент гола игрок соперника был в офсайде. Нужно будет посмотреть повтор. Конечно, очень жаль уступать после такого мяча", — цитирует игрока Donnews.
Гол Эдера на 93-й минуте принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом»
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.