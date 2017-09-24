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Маркос Льоренте: мой эталон в футболе — Хаби Алонсо

24 сентября 2017, воскресенье. 20:22 Футбол

Полузащитник Маркос Льоренте, который сегодня поставил подпись под новым контрактом с мадридским «Реалом», признался, что равняется на экс-игрока «Реала» и «Ливерпуля» Хаби Алонсо. Соглашение «сливочных» с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

«Мой эталон в футболе — Хаби Алонсо. Очень рад, что мне дали возможность расти в «Реале», я получил шанс выиграть множество трофеев.

Я понимаю, что ещё совсем молод и должен многому научиться, но я готов работать над собой», — приводит слова Льоренте AS.

Маркос Льоренте подписал новый контракт с «Реалом»
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Хаби Алонсо
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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