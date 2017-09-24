Маркос Льоренте подписал новый контракт с «Реалом»

Полузащитник Маркос Льоренте поставил подпись под новым контрактом с мадридским «Реалом». Соглашение «сливочных» с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
Церемония официального подписания контракта состоялась в пресс-центре стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Льоренте, являющийся воспитанником «Реала», в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого провёл 38 матчей. В сезоне-2017/18 полузащитник провёл за «Реал» три матча (в двух вышел на замену) в испанском чемпионате.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Реала».
«Реал» объявил о договорённости с Льоренте о продлении контракта