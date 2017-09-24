Фанат «Фенербахче» разбил телевизор по ходу дерби, игрок клуба купит ему новый

Полузащитник «Фенербахче» Жосеф Соуза после победы над «Бешикташем» в матче шестого тура чемпионата Турции предложил болельщику купить новый телевизор. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В «Твиттере» появилось видео, на котором видно, как болельщик разбил свой телевизор во время игры. Соуза увидел этот ролик и отправил сообщение с просьбой связаться с фанатом, чтобы он мог купить ему новый телевизор.
При этом игрок пошутил, что купит болельщику новый телевизор только при условии, что тот его не сломает.
Видео доступно в «Твиттере».