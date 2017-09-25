Шустер: никогда в жизни не забуду того, что пережил в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Реала» Бернд Шустер рассказал про свои ощущения, когда перешёл в каталонский клуб. До этого будущий главный тренер «сливочных» защищал цвета «Кёльна».
«Благодаря болельщикам, стадиону и городу я понял, что «Барселона» — больше, чем клуб. Это не имело ничего общего с тем, что я знал в Германии. Тут всё было размера XXL. Часто, беседуя с друзьями, говорю им следующее: «Для того чтобы понять «Барселону», необходимо испытать всё это». И я никогда в жизни не забуду того, что пережил в «Барселоне». Мой переход в «Барселону» был любовью с первого взгляда», — приводит слова Шустера испанское интернет-издание Sport.
Шустер играл за «Барселону» с 1980 по 1988 год, после чего до 1990 года выступал за «Реал».