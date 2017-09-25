Черевченко: предупреждал своих игроков, что «Томь» находится не на своём месте

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко после матча 15-го тура ФНЛ с «Томью» (2:1) поделился впечатлениями от игры калининградской команды.
«Я предупреждал команду, что „Томь“ находится не на своём месте и это будет тяжелая игра. Так и случилось, хотя это первый матч в сезоне, когда после пропущенного мяча мы спокойно продолжили свою работу, что и принесло результат. Было понятно, как гости будут действовать во втором тайме, и „Балтика“ с этим тоже справилась. Что же касается того же Скопинцева, то его очень плотно опекают, и с каждой игрой соперник предоставляет всё меньше пространства для манёвра», — цитирует специалиста официальный сайт ФНЛ.
«Балтика» выиграла у «Томи» и вышла на пятое место в ФНЛ