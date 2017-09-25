Черчесов рассказал, сможет ли Рауш сыграть со сборными Южной Кореи и Ираном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с защитником «Кёльна» Константином Раушем, который дебютировал в составе российской команды в товарищеской встрече с «Динамо» (3:0).
«Если бы не было игры с «Динамо», Рауш бы не играл. У нас же бумаг до сих пор нет. Хотя они должны появиться. Матч с «Динамо» как раз дал возможность всем на него посмотреть. Он уже свой: и передачу голевую отдал, и вы его оценили, и русские слова вспомнил.
Ему не нужно гражданство, оно уже есть. Но он играл за юношеские сборные Германии. Мы прислали Германии документ, подтверждающий, что он не играл за первую сборную, теперь должны получить подтверждение от ФИФА. Если заседание ФИФА вовремя не пройдёт, мы не получим добро на выступление Рауша в ближайших матчах. Тогда уже придётся напрямую договариваться с Кореей и Ираном", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Сборная России 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет против команды Южной Кореи. Начало – в 17:00 мск. 10 октября подопечные Черчесова сыграют в Казани на «Казань Арене» против сборной Ирана. Начало в 19:00 мск.