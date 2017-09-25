Нападающий «Наполи Милик успешно прооперирован

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик успешно прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.
Польский футболист получил травму колена в матче 6-го тура чемпионата Италии с командой СПАЛ (3:2). В ходе обследования врачи выявили у 23-летнего форварда разрыв передней крестообразной связки колена, и игроку потребовалась операция, которою сделал профессор Мариани.
В прошлом сезоне Милик получил аналогичное повреждение и пропустил четыре месяца. На официальном сайте говорится, что на сей раз футболисту также придётся пропустить не менее четырёх месяцев.
Милик пропустит до 6 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена