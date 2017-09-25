Поддубский: счёт 0:3 не по игре, СКА погорел на контратаках «Амкара»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «СКА-Хабаровск» прервал серию из пяти ничьих в турнире подряд.
«Я считаю, счёт не по игре. Во втором тайме мы имели полное территориальное преимущество. „Амкар“ играл по счёту, отдал нам инициативу, стал использовать быстрые атаки, на чём мы и погорели», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул последнее место в таблице РФПЛ