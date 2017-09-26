Думбия: «Спортинг» тщательно подготовился к матчу с «Барселоной», всё возможно

Нападающий «Спортинга» Сейду Думбия, известный в России по выступлению за ЦСКА, поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится 27 сентября в Лиссабоне. Начало — в 21:45 мск.
«Мы выиграли первый матч, и теперь у нас есть преимущество над «Ювентусом», который уступил «Барселоне». Мы тщательно подготовились к завтрашней игре, и я думаю, что всё возможно. Всё в наших руках», — цитирует Думбия AS.
Таблицу группового турнира Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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