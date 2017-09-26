В «Барселоне» удивлены словами Матьё о Бартомеу и Роберте Фернандесе

Руководство «Барселоны» очень удивили слова бывшего защитника команды Жереми Матьё, защищающего ныне цвета лиссабонского «Спортинга», сообщает Mundo Deportivo.
В интервью испанским СМИ Матьё не исключил, что будет праздновать гол в ворота каталонской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов между этими командами, если ему удастся отличиться. Французский футболист подчеркнул, что уважает бывших партнёров по команде и болельщиков сине-гранатовых, а праздновать свой гол будет назло президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу и спортивному директору Роберту Фернандесу. Матьё объяснил свои слова тем, что Бартомеу и его сотрудники обошлись с ним очень плохо.
Согласно информации источника, Бартомеу и Фернандес удивлены, потому что на самом деле не чинили никаких препятствий Матьё в связи со сменой клубной прописки. Ничего невозможного они от игрока не требовали, согласившись расстаться с ним и предоставить ему статус свободного агента.