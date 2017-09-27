УЕФА назвал Ещенко ключевым игроком матча «Спартак» — «Ливерпуль»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отмечен УЕФА как ключевой игрок матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).
«Честно говоря, не ожидал, что меня признают ключевым игроком. Вся наша команда заслуживает аплодисментов и лестных слов, и не было такого, чтобы кто-то по-настоящему выделялся. Мы нечасто владели мячом, так что защитникам было в этом плане проще. Знали, насколько сильна атака „Ливерпуля“, и не могли давать им ни свободных зон, ни времени для атаки. Иначе это могло бы обернуться для нас катастрофой. Доволен ли я результатом? Результат справедлив. Соперник мог забить больше, мы — тоже. Так что всё справедливо», — приводит слова Ещенко пресс-служба УЕФА.
Хендерсон: в другой день «Ливерпуль» бы выиграл со счётом 3:0 или 4:0