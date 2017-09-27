Бен-Йеддер: забрал мяч домой на память о хет-трике в ворота «Марибора»

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер, забивший все три гола «Марибору» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, прокомментировал свой успех и сообщил, что после хет-трика в ворота гостей из Словении он забрал мяч домой на память.
«Я очень доволен своими голами и рад победе команды. Хет-трик я посвящаю своей жене, семье и друзьям, которые пришли на стадион. Я забрал мяч домой на память об этом очень приятном событии», — цитирует форварда испанское издание AS.
«Севилья» станет соперницей московского «Спартака» в двух ближайших турах группового этапа Лиги чемпионов.