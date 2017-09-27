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«Севилья» — «Марибор» — 3:0. Видеообзор матча

27 сентября 2017, среда. 05:14 Футбол

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов в группе Е «Севилья» на своём поле разгромила «Марибор» со счётом 3:0. В составе победителей хет-трик оформил форвард Виссам Бен-Йеддер.

Видеообзор матча «Севилья» — «Марибор» доступен на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что в этой же группе выступают московский «Спартак» и «Ливерпуль». В рамках второго тура они встречались в Москве и сыграли вничью — 1:1. В матче 3-го тура группового этапа «Спартак» на своём поле сыграет с «Севильей», а «Ливерпуль» отправится в Словению на матч с «Марибором».

Таски: «Севилья» — фаворит, но «Спартак» хочет победить
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марибор ФК Севилья
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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